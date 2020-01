Incidente questa sera sulla provinciale tra Molfetta e Terlizzi. Una bimba è ricoverata in gravi condizioni al Policlinico di Bari. Era a bordo di una delle due auto che si sono scontrate per cause in corso di accertamento. Una delle due auto è andata a finire contro un muretto. Sul posto 118 e forze dell’ordine.

