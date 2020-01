La Protezione civile ha emanato un’ALLERTA ARANCIONE per vento sulla Puglia Centrale Adriatica, Penisola Salentina, Bacini del Lato e del Lenne, e un’ALLERTA GIALLA sulle restanti zone, dalle ore 14:00 di oggi, 05 Gennaio 2020 e per le successive 24-30 ore.

Sono previsti venti forti settentrionali con raffiche di burrasca e con rinforzi di burrasca forte sulla Puglia Meridionale. Mareggiate lungo le coste esposte.

La Sezione Protezione Civile segue l’evolversi della situazione ed invita a consultare gli aggiornamenti pubblicati sul sito e la tabella degli scenari, per una corretta comprensione degli effetti al suolo attesi per ciascun livello di allerta previsto, nonché ad attenersi alle raccomandazioni fornite nelle norme di autoprotezione consultabili sul sito della protezione civile regionale​ . Da questa mattina il forte vento sta provocando danni in tutta la regione, da alberi sradicati a pezzi di cantiere che si sono staccati sotto la furia delle raffiche. Sono caduti anche dei pezzi di vetro da una finestra in corso Vittorio Emanuele.

Nella giornata di domani 06 gennaio 2020 si avrà residua instabilità sull’estremo Sud, specie sulle aree ioniche, associata alla ventilazione forte dai quadranti settentrionali.

