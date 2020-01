Nella giornata della Epifania, a Bari, è stata denunciata una turista straniera 40enne per guida in stato di ebbrezza. Grazie al potenziamento dei controlli stradali a tutela della sicurezza urbana implementati dalla Polizia Locale di Bari, nel pomeriggio, si è evitata una potenziale situazione di pericolo per persone e cose sulle nostre strade. Una pattuglia della Polizia Locale è intervenuta al molo San Nicola dove una conducente, alla guida di una Ford Fiesta presa a noleggio, dopo aver già danneggiato diverse auto in sosta, ha tentato la fuga non avendo alcuna intenzione di arrestare la propria marcia. Dopo il fermo e gli accertamenti preliminari è stato riscontrato uno stato di ebbrezza con un tasso alcolemico di quasi quattro volte superiore a quello massimo consentito dalla legge. La donna è stata denunciata all’autorità giudiziaria e sarà sottoposta ad un procedimento penale. La legge prevede in questi casi l’arresto da 6 mesi ad 1 anno e l’ammenda da 1500 euro a 6000 euro con la sospensione della patente da 1 a 2 anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale invece la patente è sempre revocata.

Quando il conducente non è residente in Italia ed è titolare di patente rilasciata da uno stato estero il Prefetto, dopo la Sentenza del Giudice penale, dispone l’inibizione alla guida sul territorio nazionale per un periodo fino a 3 anni

“Ancora una volta – dice il comandante Michele Palumbo – grazie alla tempestività ed alla preparazione dei nostri agenti, siamo riusciti probabilmente a salvare delle vite umane. Non voglio nemmeno pensare, in mancanza del nostro intervento, alle conseguenze di un eventuale investimento di pedoni che frequentano quella zona nelle ore pomeridiane dei giorni festivi. Un plauso alle donne e agli uomini della Polizia Locale che anche oggi, non hanno lesinato impegno e dedizione”.

