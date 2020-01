Nella serata di ieri in un ristorante di Bitritto, a Bari, a seguito di un presunto diverbio per futili motivi tra le donne di due gruppi famigliari diversi, un componente di uno dei gruppi si allontanava dal locale per poi farvi ritorno brandendo delle armi (almeno una delle quali poi rivelatasi giocattolo) e percuotevano ripetutamente un rappresentante del nucleo opposto.

Successivamente alle chiamate al 112 da parte dei clienti terrorizzati, intervenivano i Carabinieri di Bari e Modugno che acquisivano le telecamere di sorveglianza ed identificavano gli aggressori, tutti giovani di Triggiano, noti alle forze dell’ordine. Gli accertamenti investigativi sono ancora in corso, anche per escludere che non siano state utilizzate armi vere. Il malmenato ha riportato solo contusioni, i protagonisti dell’atto violento sono stati denunciati a piede libero.

