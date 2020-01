Papa Francesco torna a Bari il 23 febbraio in occasione dell’incontro dei vescovi del Mediterraneo, in programma dal 19 febbraio.

Oggi sulla partecipazione del Pontefice è arrivata anche la conferma del Vaticano. Il calendario delle celebrazioni presiedute da Papa Francesco in gennaio e febbraio, diffuso dalla Sala stampa vaticana, attesta infatti che il Pontefice sarà nella capitale pugliese domenica 23 febbraio, giorno conclusivo dell’Incontro di riflessione e spiritualità «Mediterraneo frontiera di pace», celebrandovi anche una messa alle 10.45.

Papa Francesco torna a Bari per la seconda volta (fu presente il 7 luglio 2018) e per la quarta complessiva in Puglia.

Il programma a Bari prevede tre giornate di scambio fra i pastori a porte chiuse, con cardinali, vescovi, patriarchi delle Chiese cattoliche da 20 Paesi e dai tre continenti Europa, Asia e Africa. La quarta giornata dedicata al confronto pubblico e con le istituzioni. E l’ultima col Papa che chiuderà i lavori. Le ultime due giornate avranno ospiti anche esponenti del mondo ebraico e di quello islamico.

