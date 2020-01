Ok dalla Camera al decreto legge sulla Banca popolare di Bari. Il testo, approvato a Montecitorio con 412 voti a favore, nessun contrario e 28 astenuti (i deputati di Fdi), passa al Senato.



Questo decreto sarà l’unico provvedimento all’esame dell’aula di Montecitorio per questa settimana. Dopo il via libera al testo, l’attività dell’Assemblea si interromperà per la pausa elettorale in vista delle elezioni regionali di domenica prossima.

