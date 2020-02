Un mese per predisporre le delibere del demanio e successivamente qualche altra settimana per la pubblicazione del bando. Il Comune sta facendo il possibile per individuare, prima dell’estate, i due gestori degli spazi destinati ad attività di ristorante, realizzati ai due lati della nuova piazza sul mare a San Girolamo. Il bando sarà esclusivamente sulle due attività, mentre i restanti box attualmente chiusi saranno riservati ad associazioni legate a sport e mare come previsto dal capitolato del progetto.

Si tratta di una corsa contro il tempo: dopo la conclusione dei lavori la piazza sul mare, soprattutto in inverno, è stata abbandonata al punto tale che ormai i vandali la stanno pian piano distruggendo. Le vetrate vengono prese di mira con uova, i portici diventano bagni a cielo aperto, le aiuole degli immondezzai, i faretti fatti a pezzi. L’apertura di box e ristoranti rappresenterebbe un presidio della zona.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.