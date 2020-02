Controlli straordinari disposti dal generale Michele Palumbo nella notte appena trascorsa a tutela della sicurezza stradale e della sicurezza urbana in attuazione al Patto di Sicurezza sottoscritto in Prefettura dall’Amministrazione comunale nel Novembre 2019.

Sono stati previsti servizi mirati sulle arterie cittadine a rischio “sballo” ove sono state elevate sanzioni per guida senza cinture di sicurezza, oltre a diverse sanzioni per soste irregolari su attraversamenti pedonali.

In particolare, dalle 01.00 alle 04.00, in via Giulio Petroni e corso Benedetto Croce, La Polizia Locale, di concerto anche con equipaggi della Polizia di Stato, ha effettuato 25 controlli per la verifica di eventuale guida in stato di ebbrezza e guida sotto influenza di sostanze stupefacenti. Denunciato giovane barese, positivo al drugtest che rischia ammenda da 1.500 a 6.000 euro e l’arresto da 6 mesi ad un anno oltre alla sospensione della patente da uno a due anni. Contestata anche una sanzione pecuniaria per guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico inferiore a 0,8 grammi/litro.

