Questa mattina il sindaco, Antonio Decaro, in virtù dello stretto rapporto di amicizia e di collaborazione che lega bari alla città cinese di Canton, ha inviato una lettera al sindaco, Mr. Wen Guohui, per esprimere solidarietà e sostegno per la comunità colpita dall’epidemia del Coronavirus.

“Le nostre sentite condoglianze vanno alle famiglie in lutto e auguriamo una pronta guarigione per le persone malate – si legge nella nota – . Come città gemellata, ci sentiamo molto vicini ai cittadini di Canton. Ammiriamo molto gli sforzi che in queste ore stanno facendo tutti i cittadini e ancor più gli operatori pubblici, (infermieri, medici, poliziotti e altri funzionari pubblici) che con grande impegno sono ogni giorno in prima linea, fornendo un supporto cruciale nella lotta contro la malattia. Nonostante le differenze culturali e le distanze geografiche, in questo momento di grande difficoltà, noi ci sentiamo uniti dai comuni valori di umanità che da sempre caratterizzano le nostre due civiltà. Sfortunatamente, anche nel nostro Paese abbiamo periodicamente avuto a che fare con disastri naturali e altre emergenze, e per questo siamo ben consci dell’importanza del supporto della comunità internazionale e del legame con altre città e Paesi, specialmente in circostanze come queste. Credo – conclude Decaro . che rafforzare i rapporti di amicizia tra i cittadini delle nostre città sia uno dei significati più importanti che si sottende i rapporti di gemellaggio come il nostro”.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.