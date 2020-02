Nel tardo pomeriggio, nel centro di Bari, si registra un incidente stradale che ha fortunatamente non ha provocato feriti gravi. La polizia locale è intervenuta in corso Vittorio Emanuele 137 in direzione Piazza Garibaldi per procede ai rilievi. Il sinistro ha causato leggeri rallentamenti. “Prestare attenzione e moderare la velocità”, l’indicazione dal centro operativo della polizia locale.

