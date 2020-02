Fattore campo rispettato dalle prime della classe, nel campionato di C Gold pugliese di pallacanestro. Deve sudare Epc Action Now! Monopoli, nel testacoda contro Sg Costruzioni Francavilla, ma alla fine la capolista la spunta per 75-68: alla fine del terzo periodo, gli ospiti quasi annullano lo svantaggio iniziale, con un Omeragic da 21 punti ma i locali restano avanti: Torresi con 15 punti il loro migliore realizzatore. Più agevole la vittoria di Pavimaro Pallacanestro Molfetta, straripante contro Quarta Caffè Nuova Pallacanestro Monteroni, sino al 109-69 finale: 28 punti per Staselis fra i padroni di casa, 23 per Leucci fra i salentini.

Con Monopoli a 28 e Molfetta a 26, Cus Jonico resta a tiro aggiudicandosi il derby di Castellaneta per 80-74: benissimo Dusels per 31 punti, in un incontro in cui i tarantini partono a razzo. Valentino si aggrappa a Budrys, 25 punti, nel tentativo di rimonta ma la vittoria va ai ragazzi di coach Olive. Ora il terzo posto è tutto loro, vista il contemporaneo ko casalingo di Lupa Lecce: Libertas Altamura passa per 83-66 con un buon abbrivio e i 30 punti di Vigor. Non bastano ai locali i 23 di Petraitis. Flop interno anche per Bisanum Sunshine Vieste, che soccombe a Cestistica Ostuni per 65-75: ottima prima parte di gara per i gialloblù, incisivi soprattutto con Scarponi, autore di 26 punti.

Nella parte basse della classifica, colpo di Silac Angel Manfredonia che abbandona l’ultima posizione ottenendo il quarto successo stagionale: 89-71 rabbiosamente affermato nell’ultimo parziale, con 25 punti di Obiekwe e 18 di Kraljic. Nel prossimo turno Molfetta fa visita ad Ostuni e Monopoli riceve Altamura. Derby in programma a Mola, dove arriva Altamura, e a Monteroni, dove è di scena Lecce.

