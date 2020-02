L’associazione Murattiano dopo una passeggiata nel centro di Bari denuncia le ‘incompiute” e chiede all’amministrazione comunale un intervento.

A cominciare dal rudere abbandonato all’angolo di via Calefati con via Cairoli. ” Qui sono partiti lavori di ristrutturazione poi bloccati dalla Sovrintendenza per mancata autorizzazione. È una vergogna amministrativa alla quale bisogna porre rimedio”, denunciano dall’associazione.

E poi ancora la sistemazione dei telamoni appartenenti al vecchio palazzo di Saverio Dioguardi in piazza Moro. “Sostano nell’androne di palazzo di Città in attesa di essere collocati, come da noi proposto, all’ingresso della riqualificata via Sparano in affaccio sulla Stazione Centrale delle Ferrovie – continua l’associazione – ed ancora il cavallo di Ceroli desolatamente sistemato in corso Vittorio Emanuele dal 2004 . Potrebbe trovare degna sistemazione in via Sparano al lato del sagrato della chiesa di San Ferdinando anch’essa opera di Saverio Dioguardi. Piccoli interventi per una città che ambisce ad una immagine moderna ed elegante”, conclude la nota.



