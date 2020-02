Torna a Palese la tradizionale sfilata di Carnevale per il quartiere. Ad organizzarla questo pomeriggio l’Azione Cattolica della parrocchia di San Michele Arcangelo, in collaborazione con i negozianti di Palese. L’iniziativa si chiama “Carnival in ACtion”: una grande parata di Carnevale con gruppi mascherati, a tema “Zecchino d’Oro”, partita alle 16.30 da piazza Capitaneo per poi raggiungere piazza Magrini, tra balli, musica, coriandoli e una grande festa. Centinaia i bambini che hanno preso parte all’evento.

