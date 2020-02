Si innalza lo scontro all’interno del centrosinistra in vista delle elezioni regionali. Dopo la decisione di Matteo Renzi, Italia Viva, di non sostenere la candidatura unica del governatore uscente Michele Emiliano. Questa mattina Carlo Calenda, europarlamentare e leader di Azione, durante la trasmissione Agorà su Rai Tre, ha commentato: “Secondo me Fitto è cento volte meglio di Emiliano”.

Un attacco che fa presupporre una alleanza tra Italia Viva e Azione. “La scelta assurda del Pd – continua Calenda – di candidare Emiliano, che peraltro non è neanche del Pd, che ha attaccato costantemente il Pd e i governi del Pd, e che io personalmente considero un pericoloso populista che tra la Xylella, la Tap e l’Ilva ha fatto solo disastri”.

Foto Facebook Calenda

