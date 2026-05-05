Faida tra clan a Bari, D’Attis: “Lavoro straordinario di pm e forze dell’ordine”

“Una risposta a pugno duro che certifica la forza della ‘Squadra Stato’ e la determinazione contro la mafia: gli arresti di oggi in risposta alla guerra tra clan baresi sono il frutto di un lavoro straordinario dei magistrati e delle forze dell’ordine e di Bari e della Bat con cui siamo in costante contatto”. Lo ha detto il vicepresidente della commissione Antimafia, deputato e segretario per la Puglia di Forza Italia, Mauro D’Attis, in riferimento agli arresti che ci sono stati nelle ultime ore a Bari legati alla faida tra clan. “Come commissione Antimafia abbiamo testimoniato la nostra attenzione con la missione in Puglia e ci siamo confrontati con loro sulle condizioni nei rispettivi territori. Una risposta massiccia e così celere come quella odierna – ha aggiunto – è un motivo di orgoglio per tutti noi”.