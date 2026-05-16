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Investita da auto in retromarcia, muore nel Tarantino una bimba di 2 anni

Aperta inchiesta

Pubblicato da: redazione | Sab, 16 Maggio 2026 - 19:51
santissima annunziata
  • 20 sec

Una bambina di due anni ha perso la vita dopo essere stata investita da un’auto durante una manovra in retromarcia nei pressi della propria abitazione. La tragedia si è verificata nella serata di ieri a San Marzano di San Giuseppe, nel Tarantino. Secondo una prima ricostruzione, l’incidente è avvenuto intorno alle 21.30 di venerdì.

La piccola si trovava nei pressi dell’abitazione dei genitori quando un veicolo, che stava effettuando una retromarcia, l’avrebbe colpita e travolta. La famiglia è marocchina a alla guida dell’auto ci sarebbe stato un connazionale. L’uomo si sarebbe fermato per prestare i primi soccorsi e chiamato il 118. La bambina è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Santissima Annunziata di Taranto, dove però è arrivata già priva di vita. Sull’episodio sono in corso gli accertamenti dei carabinieri della stazione locale, impegnati a ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e a verificare eventuali responsabilità.
La salma è stata posta a disposizione dell’autorità giudiziaria. Il pubblico ministero Mariano Buccoliero ha aperto un fascicolo e disporrà gli approfondimenti necessari.

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