Negativi i risultati sulla coppia di 20enni provenienti da Lodi che presentava sintomi sovrapponibili a quelli del nuovo coronavirus. I risultati hanno dato esito negativi al coronavirus.

Sono attualmente ricoverati in isolamento nel reparto di malattie infettive del Policlinico di Bari. I due 20enni, originari della provincia di Bari, erano tornati in Puglia da Lodi dove lavorano. Entrambi hanno la febbre e sono arrivati in ospedale in ambulanza.

Negativi anche gli accertamenti diagnostici su un militare 25enne salentino, in licenza da Treviso, ricoverato da ieri al Vito Fazzi di Lecce con febbre e tosse. I primi esami fatti nell’ospedale salentino avevano già escluso che si tratti di nuovo coronavirus.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.