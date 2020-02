Un uomo, originario di Molfetta, è risultato positivo al Coronavirus a Londra, città dove lavora e risiede.

La conferma è arrivata nella prima serata di oggi, giovedì 27 febbraio 2020. L’uomo sarebbe stato a Molfetta per pochi giorni prima di rientrare a Londra. Partita la profilassi su tutti coloro che sono entrati in contatto con il molfettese mentre era in Puglia.

