“Noi lombardi veniamo schifati da gente che periodicamente vive in mezzo all’immondizia (napoletani) da gente che non ha il bidet (franceci) e da gente la cui capitale (Bucarest) ha le fogne popolate da bambini abbandonati. Da queste persone non accettiamo lezioni di igiene. Alla fine di tutto questo i ruoli torneranno ad invertirsi”. Il post che ha scatenato migliaia di commenti è di Niccolò Fraschini, consigliere comunale di Pavia, eletto in una lista di centrodestra in appoggio al sindaco Fabrizio Fracassi.

Un post che è stato rimosso dopo qualche ora dallo stesso consigliere comunale. Che ha cercato di scusarsi con un altro post poi rimosso sempre dai social.

