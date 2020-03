La Regione Puglia, sul portale www.sanita.puglia.it/autosegnalazione-coronavirus ha creato una sezione per autosegnalarsi se si proviene da zone dove ci sono focolai di Coronavirus. È possibile, quindi, compilare un modulo online inserendo i propri dati anagrafici, il codice fiscale, comune di provenienza, Asl di appartenenza, data di arrivo in Puglia, Comune pugliese e indirizzo di alloggio in Puglia, numero di telefono e e-mail.

Compilato il modulo basterà trasmetterlo al proprio medico di base o al dipartimento della Asl. Nella sezione online sono inseriti anche alcuni consigli, come: «Nei prossimi 14 giorni evita di recarti in luoghi chiusi e affollati»; «Non programmare feste, cene di gruppo o altri ritrovi conviviali con molte persone»; «Lavati spesso le mani con detergenti o soluzioni alcoliche»; «Mantieni una distanza di almeno un metro dalle persone a rischio (anziani o affette da patologie croniche)»; «Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani»; «Pulisci le superfici con disinfettanti a base di cloro e alcol».

