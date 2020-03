“Attendiamo da mesi le indennità di frequenza promesse – ci racconta – abbiamo provato anche a ricontattare l’assessore per chiedere spiegazioni in merito, ma non abbiamo ricevuto alcuna risposta. Qualcuno dei corsisti ha ricevuto qualcosa a dicembre, ma forse erano anticipi degli enti che hanno eseguito i corsi. Dalla Regione nulla. Il mio corso, ad esempio, è stato uno dei primi ad iniziare, a maggio. Da luglio attendo le indennità. Ci sentiamo presi in giro”.