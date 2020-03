Prosegue in Puglia il lavoro del Pd per costruire le liste in vista delle Regionali di maggio. Ieri si è riunita la segreteria regionale allargata ai segretari provinciali, la segreteria ha “confermato – è l’annuncio – il suo impegno per la costruzione di liste fortemente competitive, capaci di tenere assieme istanze territoriali, rinnovamento e valorizzazione di profili che si spendono da sempre nel centrosinistra. Prende al contempo le distanze da fughe in avanti degli ultimi giorni da parte di figure che hanno palesato forse in modo disordinato la propria ambizione a candidarsi”.

Il Pd chiede anche che ci sia la riforma della legge elettorale regionale, in modo da includere anche la doppia preferenza di genere. “Esprime infine ottimismo per le elezioni di maggio e invita a non fidarsi troppo dei sondaggi diffusi in queste ore: si tratta di rilevazioni condotte nell’attuale condizione di incertezza su chi saranno i candidati alla presidenza di almeno due schieramenti, su quali saranno le liste di ciascuna coalizione e su chi andrà a competere in ognuna di queste”, spiegano dal Pd.