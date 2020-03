I ristoranti di sushi di Bari si “arrendono” al coronavirus e vanno in ferie. Il calo dei clienti e degli affari ha indotto molti ad abbassare la saracinesca per un periodo, una pausa forzata in attesa di tempi migliori (foto Gohan facebook).

Tra questi, ad esempio, c’è il Gohan Sushi Restaurant: “Avvisiamo la gentile clientela che a causa del calo di affluenza delle ultime settimane, Sushilin e Gohan hanno deciso di prendere una piccola pausa dal primo marzo fino a data da destinarsi. Ci promettiamo che torneremo con tantissime novità”.

Anche Tokyo Sushi annuncia una “piccola pausa dal 2 marzo fino a data da destinarsi”. Infine, Sushi One: ha chiuso i battenti il 28 febbraio, anche per loro il giorno di riapertura è ancora da decidere.

