File davanti ai supermercati di Bari e attese all’esterno: in rispetto al nuovo decreto del presidente del consiglio, dai negozi più piccoli sino agli ipermercati si accede solo in piccoli gruppi, per evitare gli assembramenti. Nel video che pubblichiamo, siamo davanti ad un Eurospin, a Bari: diverse persone sono con il loro carrello in attesa fuori dal supermercato.

Migliaia di persone, già da ieri sera, dopo l’estensione della zona arancione in tutta Italia, hanno preso d’assalto i supermercati, ma non c’è alcun rischio di restare senza scorte. Gli approvvigionamenti sono garantiti ogni giorno.

