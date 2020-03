Colpi di arma da fuoco sono stati esplosi in viale delle Regioni, al quartiere San Paolo, nei pressi di un bar (foto repertorio). Dalle prime informazioni raccolte, l’esercizio commerciale era già chiuso e non è chiaro se i colpi, sembra una decina, siano stati indirizzati verso il locale o verso un obiettivo mobile. Sul posto è intervenuta la Scientifica della Polizia per i rilievi di rito. Al momento non si segnala alcun ferito.

