“Occorre fare, con la massima urgenza, un ulteriore sforzo per sostenere le attività economiche che, in tutta Italia e, quindi, anche in Puglia, stanno già subendo delle ripercussioni pesantissime dalla crisi in atto”. È l’appello lanciato stamane dall’assessore regionale allo Sviluppo Economico, Cosimo Borraccino.

In una nota ufficiale, Borraccino condivide la decisione assunta nella serata di ieri dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte di estendere a tutto il territorio nazionale le misure restrittive già previste negli scorsi giorni per la cosiddetta “zona rossa”, ma pone l’attenzione alle conseguenze che la diffusione del contagio in tutta la penisola stanno avendo sul sistema produttivo, in un momento in cui occorre scongiurare il “rischio di generare una spirale recessiva con ricadute inimmaginabili sui livelli occupazionali”. Per questo motivo, negli scorsi giorni, la Regione Puglia ha approvato un primo pacchetto di misure per il sostegno del locale sistema economico, come ricorda l’assessore Borraccino, che precisa la necessità “che il Governo centrale stanzi immediatamente una mole di risorse adeguate a far fronte alla situazione di straordinarietà e urgenza che ci troviamo ad affrontare, anche in deroga rispetto a qualunque vincolo di bilancio previsto a livello europeo”.

Il riferimento è allo stanziamento di 7,5 miliardi di euro annunciato dal premier Conte negli scorsi giorni, che, precisa Borraccino, “possono rappresentare certamente una prima, utile, risposta ma probabilmente non sono sufficienti. Ci aspettiamo già nelle prossime ore lo stanziamento di risorse ben maggiori per dare una necessaria boccata d’ossigeno al nostro sistema produttivo”.

La richiesta, inoltre, è di estendere a tutte le regioni italiane le misure a sostegno delle attività economiche previste nel Decreto Legge 2 marzo 2020 n. 9 solo per alcune aree della Lombardia e del Veneto, oltre che di prevedere un’indennità di 500 euro al mese, per il periodo necessario, per i lavoratori che hanno rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per gli agenti commerciali, per i professionisti e per i lavoratori autonomi, parametrandola alla effettiva durata della sospensione dell’attività. “Come Governo regionale stiamo facendo tutto quanto è nelle nostre possibilità, da un lato, per contenere l’emergenza sanitaria, con lo straordinario impegno che il Presidente Michele Emiliano sta mettendo in campo, 24 ore al giorno, al fine di rendere la Puglia pronta a fronteggiare il picco dell’epidemia nella nostra regione, e, dall’altro, per fronteggiare le ripercussioni di carattere economico che si stanno già producendo”, ha rassicurato Borraccino, auspicando, però, “un intervento tempestivo e non più procrastinabile del Governo centrale, che avvii una “fase due” per contrastare il rischio incombente di declino economico del Paese, con misure omogenee per tutto il territorio nazionale dal momento che tutta Italia, oggi, vive la stessa drammatica situazione”.

