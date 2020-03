«È iniziata questa mattina la consegna alle postazioni di guardia medica della Puglia dei kit di dispositivi di protezione acquistati con i 160mila euro del taglio stipendi dei consiglieri del M5S: ci sono mascherina ffp2, tute di protezione, gel igienizzante antibatterico per le mani e occhialini protettivi». Lo comunicano i consiglieri pentastellati, sottolineando che «i kit vengono distribuiti nelle sei province pugliesi in base al numero di postazioni e alle guardie mediche presenti».

Nel dettaglio, aggiungono, si tratta di 254 kit per le 48 postazioni della provincia di Bari; 76 per le 10 postazioni della BAT; 102 kit per le 19 postazioni della provincia di Brindisi; 263 alle 58 postazioni della provincia di Foggia; 274 kit alle 62 postazioni della provincia di Lecce e 140 kit alle 25 postazioni della provincia di Taranto. «Si tratta di una prima tranche – concludono i pentastellati – dell’ordine complessivo composto da 1100 tute protettive, 4400 mascherine ffp2 e 4400 gel igienizzanti antibatterici per le mani, 2100 occhiali di plastica».

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.