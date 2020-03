Tutta la didattica del secondo semestre, per tutti i corsi di studio del Politecnico di Bari, è disponibili online. Lo annuncia il rettore Francesco Cupertino lanciano l’hashtag teledidattica100%.

Dopo la sospensione delle lezioni sino al 3 aprile disposta dal governo nazionale per fronteggiare l’epidemia di coronavirus in Italia, il Politecnico ha provveduto a organizzare i corsi online. «Siamo così vicini che non potevamo comunicare una percentuale diversa», dice il rettore. «Tanto lavoro – prosegue – ma anche tanta soddisfazione e tanto orgoglio. Un risultato raggiunto con un incredibile lavoro di squadra. È bello sentirsi una comunità che condivide principi e obiettivi, nella consapevolezza che insieme supereremo anche questo ostacolo e ne usciremo più forti di prima».

