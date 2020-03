Un caso di coronavirus nell’ospedale Miulli di Acquaviva. Lo ha annunciato il sindaco Davide Carlucci: “Il Pronto soccorso dell’ospedale Miulli di Acquaviva è stato chiuso in quanto un medico è risultato positivo e sono in corso i test sugli altri operatori sanitari. Chi ha necessità di cure immediate può rivolgersi al pronto soccorso di Altamura, Bari, Putignano. A breve cercheremo di dare altri ragguagli”.

