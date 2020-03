Una dottoressa in servizio presso il pronto soccorso dell’ospedale pediatrico Giovanni XXIII è risultata positiva al coronavirus. Sono state messe in atto le attività di sanificazione degli ambienti. Tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche sono state completate e le persone coinvolte sono in quarantena fiduciaria. Il pronto soccorso è stato riaperto e continuerà ad assicurare assistenza pediatrica nei casi di emergenza-urgenza.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.