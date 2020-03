A Trani il sindaco Amedeo Bottaro ha dato ordine alla polizia locale di controllare e bloccare le auto che entrano in città per “verificare che tutti abbiano una valida giustificazione per spostarsi e per fare un censimento di chi arriva da fuori regione

In serata quindi sono comparsi oosti di blocco lungo le strade di accesso alla città. E, soltanto nella giornata di lunedì 16 marzo, sono state 40 le denunce mandate in Procura per mancata osservanza delle misure stabilite dal governo.

