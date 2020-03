Sono saliti a 18 oggi i deceduti per infezione da coronavirus in Puglia. Lo ha detto il responsabile della task force regionale, Pierluigi Lopalco, parlando in videoconferenza stampa organizzata per presentare il piano ospedaliero anticoronavirus, insieme al governatore Michele Emiliano e al direttore del Dipartimento politiche per la Salute Vito Montanaro.

In terapia intensiva, al momento, ci sono 34 persone, i guariti sono 3. “Sono i numeri che ci aspettavamo, è lo scenario su cui stiamo preparando”, ha detto Lopalco. A Bari ci sono 63 casi, a Foggia 62, 48 a Lecce , 41 a Brindisi, 22 nella Bat , 12 a Taranto. La fascia di età più colpita dal virus è quella tra 60 a 69 anni, gli uomini i più contagiati (62%), l’età media dei contagiati è di 59 anni. Il più piccolo contagiato ha 4 anni. Metà dei casi sono sotto i 60 anni ma non sono severi e critici. Il 70 % dei positivi è asintomatico, pochi sintomi o sintomi lievi.

