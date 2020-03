“Nel caso non fosse ancora chiaro è assolutamente vietato uscire di casa, se non per motivi di estrema necessità”. A ribadire le norme del decreto “Io resto a casa” è il sindaco di Bari Antonio Decaro che lamenta lo scarso interesse di una parte marginale della popolazione di rispettare le limitazioni sanitarie.

Dopo decine di appelli in strada e sui social network Decaro punta il dito e promette sanzioni: “Le persone che vedete in foto stamattina sono state rintracciate e denunciate dai Carabinieri per violazione dell’art. 650 del Codice di procedura penale. Ora rischiano l’arresto fino a 3 mesi e una ammenda fino a 206 euro. Poi un minaccia non troppo velata a chi elude le norme anti coronavirus: “Ma se volete, continuate pure a uscire di casa. Vi stiamo aspettando”.

