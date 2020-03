Un uomo di 85 anni è morto e altre nove persone sono risultate positive al coronavirus all’interno del centro per anziani Don Guanella di Bari, che attualmente ospita 86 persone. I tamponi, non somministrati a tutti ma soltanto a chi presenta sintomi, sono stati effettuati dopo il primo caso positivo, quello dell’ 85enne che era stato ricoverato in ospedale una settimana fa perché risultato positivo e che poi è deceduto. Le persone risultate positive sono sette anziani, tra i quali anche un centenario, il direttore e il medico della struttura. Tutti i contagiati, che non presentano al momento sintomi respiratori mentre solo alcuni hanno qualche linea di febbre, sono stati messi in isolamento in un’area dell’istituto, separati dagli altri ospiti. (Ansa)