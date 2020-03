Nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del Coronavirus sul territorio nazionale, la Protezione Civile ha diffuso il bollettino dei contagi aggiornato alle 18 del 23 marzo. I pazienti ricoverati con sintomi sono 20.692; 3.204 sono in terapia intensiva (+195, 6,8%), mentre 26.522 sono in isolamento domiciliare fiduciario.

Nel dettaglio: i casi attualmente positivi sono 18.910 in Lombardia, 7.220 in Emilia-Romagna, 4.986 in Veneto, 4.529 in Piemonte, 2.358 nelle Marche, 2.301 in Toscana, 1.553 in Liguria, 1.414 nel Lazio, 929 in Campania, 771 in Friuli Venezia Giulia, 914 nella Provincia autonoma di Trento, 688 nella Provincia autonoma di Bolzano, 862 in Puglia, 681 in Sicilia, 605 in Abruzzo, 556 in Umbria, 379 in Valle d’Aosta, 343 in Sardegna, 280 in Calabria, 89 in Basilicata e 50 in Molise. Sono 7.432 le persone guarite. I deceduti sono 6.077.

