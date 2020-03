In piena emergenza sanitaria, con i medici che fanno turni massacranti, lo sfogo di un lavoratore che, frustrato da l'inettitudine di chi dovrebbe sostenerlo in questo momento difficile. Parole dure? Certo! Anche contenute a nostro modo di vedere. Hanno prodotto o forse riscosso la solidarietà della direzione sanitaria dell'ospedale Parini di Aosta? Hanno smosso la coscienza di chi dovrebbe far arrivare tutti gli strumenti utili in questa fase drammatica?No!Questo sfogo, in questo momento in cui manca il personale necessario, ha prodotto una settimana di sospensione del dottor Domenico Pone. Il movimento SìAMO, da sempre in prima linea al fianco di tutti i lavoratori in ambito sanitario, esprime tutta la propria solidarietà a questo professionista ed invita la cittadinanza della Valle d'Aosta a chiedere chiarimenti alla direzione sanitaria dell'ospedale Parini di Aosta.

Publiée par SìAmo sur Mardi 17 mars 2020