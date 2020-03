Quattro pazienti ricoverati nel reparto di Malattie infettive del Policlinico di Bari sono guariti dall’infezione provocata dal Coronavirus e sono stati dimessi.

Il più grande di loro ha 89 anni. Tutti e quattro dovranno, però, restare in isolamento a casa, il tampone – come da prassi – verrà ripetuto tra sette giorni per conferma e valutare il decorso. In tutta la Puglia sono 22 le persone guarite e 48 i decessi, il dato complessivo dei contagiati invece è di 1.093. La curva dell’epidemia in Puglia sembra regredire, per il terzo giorno consecutivo infatti i casi sono diminuire ma gli esperti restano cauti e attendono di vedere cosa accadrà nei prossimi giorni.

