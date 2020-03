Gente seduta sulle panchine. Decine di persone a passeggio, senza rispettare la distanza di sicurezza, nel mercato di Santa Scolastica. File ai supermercati. Sono tante le segnalazioni di questo sabato mattina da tutta la città, da parte di cittadini preoccupati per la presenza di persone in strada. Dai supermercati del San Paolo a corso Mazzini, dal mercato di Santa Scolastica al lungomare di San Girolamo. Superlavoro della polizia locale che sta continuando ad intimare ai cittadini di restare in casa: sono centinaia i controlli ogni giorno e le denunce.

Eppure questa mattina c’è chi si è fermato con un amico su una panchina, chi si è fatto una passeggiata sul lungomare, come se nulla fosse. Come se i contagi in continuo aumento anche in Puglia fossero solo dei numeri dei quali non preoccuparsi.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.