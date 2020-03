Mille piccole uova di cioccolato per regalare un sorriso ai bimbi del reparto oncologico del Giovanni XXIII. A donarle il ristorante Il Cortigiano. “Abbiamo deciso di compiere questo piccolo gesto – ci spiega Michele Cortigiano – anche considerando il periodo che stiamo attraversando. Abbiamo voluto donare ai piccoli pazienti una emozione, un sorriso per fare sentire la Pasqua. Per noi era molto importante compiere questo gesto, per esprimere la nostra vicinanza a chi sta lottando in ospedale, ai piccoli pazienti”. La consegna avverrà domenica mattina.

L’azienda di ristorazione ha donato oggi anche 1000 mascherine al Comune. “Le donazioni di queste ore ci confermano il grande cuore dei baresi e l’attaccamento che i nostri concittadini e imprenditori hanno nei confronti della città – spiega il sindaco Decaro -. Ringrazio ancora una volta il titolare Michele Cortigiano per aver pensato ai dispositivi di protezione utili ai nostri volontari e agli operatori che ogni giorno sono in prima linea per garantire i servizi pubblici. A fronte della difficoltà nel reperimento di questi dispositivi, queste donazioni sono doppiamente utili e contribuiscono a far sentire la vicinanza di una intera comunità a tutte le persone impegnate in questa emergenza sanitaria e sociale”.

