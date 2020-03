In alcuni condomini della città di Bari sono stati affissi degli avvisi in cui compare falsa intestazione del Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, invitando le persone non residenti a lasciare le abitazioni e preannunciando controlli da parte delle Forze dell’ordine.

“Si tratta di attività truffaldina – spiegano dalla Questura di Bari – Si ribadisce di non aprire la porta di casa a persone sconosciute e, in caso di dubbi, si invita a contattare immediatamente i numeri di emergenza delle Forze dell’Ordine”.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.