Sette ex calciatori del Bari hanno realizzato un video con i loro gol più belli con la maglia biancorossa, nel quale invitano a fare una donazione sul conto corrente del Comune di Bari per le famiglie in difficoltà a causa dell’emergenza Coronavirus. Nelle immagini scorrono i gol di Igor Protti, Giovanni Loseto, Alberto Bergossi, Sandro Tovalieri, Giorgio De Trizio, Pietro Maiellaro e Maurizio Iorio.