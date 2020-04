“I medici non hanno scelto una professione, hanno scelto una vocazione”. Con queste parole e con la donazione di 300 tute monouso certificate per il rischio biologico i volontari di Adotta un medico – Covid19 hanno voluto ringraziare gli operatori sanitari del Policlinico di Bari che ogni giorno indossano camici e mascherine e vanno in corsia a curare i malati #covi̇d19. “Il più grande regalo che si possa fare a medici, infermieri e operatori sanitari è proprio proteggerli: siamo noi che vi diciamo grazie”, si legge sui social network.

