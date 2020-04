Una “zona grigia” in tutti gli ospedali Covid della Puglia dove ricoverare in osservazione breve, in attesa del riscontro del tampone, i pazienti che presentano sintomi compatibili con quelli provocati dal coronavirus.

E’ una delle novità previste dal piano anti coronavirus della Regione Puglia per evitare che possibili pazienti Covid possano tornare a casa o transitare in altri reparti, finendo per contagiare altre persone. Anche in caso di primo tampone negativo, se i medici dovessero rilevare delle anomalie nel quadro clinico il paziente verrà trattenuto per ulteriori accertamenti. La zona grigia è una sorta di area cuscinetto, con posti letto riservati, dove i pazienti vengono curati come fossero stati contagiati dal coronavirus sino al termine degli esami.

