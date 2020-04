L’isolamento per l’emergenza coronavirus ha stravolto la quotidianità tra limitazioni alle libertà personali e la maggiore attenzione alle norme sanitarie. Ma a Bari c’è ancora voglia di commuoversi e applaudire dai balconi il sindaco Antonio Decaro. Durante una passeggiata post intervista su Canale 5, ieri pomeriggio in via Celentano, al quartiere Madonnella, Decaro ha ricevuto una propria e vera ovazione. “Insieme ce la faremo”, ha detto Decaro inviando saluti affettuosi ai residenti assiepati sul balcone nel giorno di pasquetta. Il video in basso.

