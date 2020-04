Sarà ricordato come il maestro dei macchinisti teatrali di Bari. Peppino Contessa si è spento oggi e tanti sono stati i messaggi in suo ricordo. Storico macchinista, ha lavorato per anni dietro le quinte del Petruzzelli.

“Il maestro dei macchinisti teatrali ha insegnato questo mestiere a tutti noi Pilastro del Teatro Petruzzelli. Severo, buono e umile”. Ed ancora: “Oggi il teatro ha perso un pezzo di se- scrive il nipote Giuseppe Contessa – con quel martello e una manciata di chiodi mi hai trasmesso la passione per il palcoscenico perché tu hai vissuto di palcoscenico.Il tuo sipario si è chiuso per l’ultima volta ma so che continuerai a esserci”.

(Foto Facebook)

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.