“In occasione della Pasqua io e il mio papà abbiamo pensato di creare un rosario di palloncini in segno di speranza per tutti noi e che tutto questo possa finire al più presto”. Lo racconta una lettrice di Borderline24 che ha pubblicato da Bitritto (Bari) la composizione di un rosario da record assemblato con palloncini di plastica al 100% biodegradabile.

“Mi piacerebbe condividere con tutti voi la bellissima emozione che abbiamo provato tutti insieme ieri”, spiegano. L’ideatore si chiama Giuseppe, è conosciuto come Giuseppe dei palloncini perché da anni organizza allestimenti colorati con i suoi familiari per eventi e feste”. Come mostra il video in basso la composizione è stata visibile per diversi minuti ad alta quota.

