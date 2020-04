In Italia, dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus, almeno 165.155 persone hanno contratto il coronavirus (2.667 in più rispetto a ieri, quando erano saliti di 2.972 unità: la crescita oggi è dell’1.6%) . Di queste, 21.645 sono decedute (+578, +2.7%: ieri erano stati 602) e 38.092 (+962, +2.6) sono state dimesse. Attualmente i soggetti positivi dei quali si ha certezza sono 105.418 (il conto sale a 165.155 — come detto sopra — se nel computo ci sono anche i morti e i guariti, conteggiando cioè tutte le persone che sono state trovate positive al virus dall’inizio dell’epidemia). I dati sono stati forniti dalla Protezione civile.