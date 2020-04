Lo scrittore Luis Sepulveda è morto per coronavirus a Oviedo. Aveva 70 anni. Lo riferisce l’Efe che cita fonti vicine all’autore cileno.

Scrittore apprezzato con “Il Potere dei sogni”, “Cronache dal cono Sud”, “Patagonia Express” raggiunge i consensi in tutto il mondo con “Storia di una gabbianella e del gatto le insegnò a volare”. In seguito scrive “Storia di un gatto e del topo che diventò suo amico”, “Storia di una lumaca che scoprì l’importanza della lentezza”, “Storia di un cane che insegnò a un bambino la fedeltà”, e da ultimo nel 2018 “Storia di una balena bianca raccontata da lei stessa”. Era ricoverato dai primi di marzo in un ospedale delle Asturie.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.