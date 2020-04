“Questa è la nuova piazzetta, di sera, completamente illuminata durante una prova fatta di notte. Che ve ne pare?”. Lo scrive sui social network il sindaco di Bari, Antonio Decaro sul restyling della piazzetta dei Papi, al quartiere Poggiofranco di Bari.

“Ormai i lavori sono terminati da tempo – continua Decaro – mancano solo le giostrine per i bambini, ma prometto che appena potremo tornare a stare insieme e goderci gli spazi pubblici della nostra città, sarà tutto pronto”.

Il cantiere nell’area verde è giunto all’ultimo step, nonostante 4 mesi di ritardi rispetto agli annunci e all’aumento dei costi (circa 120 mila euro che si aggiungono ai 400 mila euro stanziati inizialmente).

Sono già presenti tavoli e sedute al di sotto dei tre gazebo dedicati ai gruppi di anziani. Rimodernato anche il sistema per la videosorveglianza, le cui telecamere saranno installate nell’ambito dell’accordo quadro che prevede il montaggio di 100 nuovi apparecchi in città. L’illuminazione della piazza è stata rinnovata e potenziata grazie all’installazione di un nuovo impianto, realizzato secondo i moderni standard adottati per le altre aree pubbliche della città, con l’utilizzo di luci a led.

