Nuova allerta gialla dalla Protezione civile per possibili temporali che si potrebbero abbattere su Bari e il resto della Puglia dalle 8 di domattina, mercoledì 22 aprile, e per le successive 36 ore. Il maltempo toccherà tutto il Sud Italia, la polizia locale invita a prestare attenzione per chi si mette alla guida.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.